« Maladie d’Alzheimer et si le cerveau pouvait se défendre? »

Jeudi 19 mars 2026.

A 19h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance sont des conférences scientifiques accessibles à tous. Organisées par la ville d’Allauch, en collaboration avec Marc Bartoli. Conférences adaptées pour le grand public et les enfants à partir de 8 ans.

La maladie d’Alzheimer tue les

neurones, et avec eux, les souvenirs.

Mais le cerveau ne se résume

pas aux neurones. Il contient aussi

des cellules qui les protègent et

les nourrissent la microglie et les

astrocytes. En temps normal, elles

sont les gardiennes du cerveau.

Mais dans la maladie, quelque

chose déraille. Pourquoi n’arrivent-

elles plus à faire leur travail

? Sont-elles elles aussi abîmées ?

C’est ce que cherche à comprendre

Maud Gratuze et son équipe, car

s’ils parviennent à réactiver leur

rôle protecteur, alors peut-être

pourront-ils sauver les neurones…

et la mémoire.

Animée par Maud Gratuze docteure et chercheure

au CNRS en Neurosciences spécialiste

de la maladie d’Alzheimer et cheffe de

l’équipe SynapTau sur la dégénérescence

synaptique et gliose à l’Institut

de Neurophysiopathologie.

Cette conférence vous est proposée

en partenariat avec l’Association Cerveau

Point Comm, dans le cadre de la

Semaine du Cerveau coordonnée en

France par la Société des Neurosciences. .

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance are scientific conferences open to all. Organized by the town of Allauch, in collaboration with Marc Bartoli. Conferences adapted for the general public and children aged 8 and over.

German :

Die Rendez-vous des sentiers de la connaissance sind wissenschaftliche Vorträge, die für alle zugänglich sind. Sie werden von der Stadt Allauch in Zusammenarbeit mit Marc Bartoli organisiert. Die Vorträge sind für die breite Öffentlichkeit und für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Italiano :

I rendez-vous des sentiers de la connaissance sono conferenze scientifiche aperte a tutti. Organizzate dalla città di Allauch, in collaborazione con Marc Bartoli. Queste conferenze sono adatte al grande pubblico e ai bambini a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance son conferencias científicas abiertas a todos. Organizadas por la ciudad de Allauch, en colaboración con Marc Bartoli. Estas conferencias están dirigidas al público en general y a los niños a partir de 8 años.

