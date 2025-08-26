« Maladie d’Alzheimer et si le cerveau pouvait se défendre? » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch
jeudi 19 mars 2026.
« Maladie d’Alzheimer et si le cerveau pouvait se défendre? »
Jeudi 19 mars 2026.
A 19h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d'Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l'usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône
Les rendez-vous des sentiers de la connaissance sont des conférences scientifiques accessibles à tous. Organisées par la ville d’Allauch, en collaboration avec Marc Bartoli. Conférences adaptées pour le grand public et les enfants à partir de 8 ans.
La maladie d’Alzheimer tue les
neurones, et avec eux, les souvenirs.
Mais le cerveau ne se résume
pas aux neurones. Il contient aussi
des cellules qui les protègent et
les nourrissent la microglie et les
astrocytes. En temps normal, elles
sont les gardiennes du cerveau.
Mais dans la maladie, quelque
chose déraille. Pourquoi n’arrivent-
elles plus à faire leur travail
? Sont-elles elles aussi abîmées ?
C’est ce que cherche à comprendre
Maud Gratuze et son équipe, car
s’ils parviennent à réactiver leur
rôle protecteur, alors peut-être
pourront-ils sauver les neurones…
et la mémoire.
Animée par Maud Gratuze docteure et chercheure
au CNRS en Neurosciences spécialiste
de la maladie d’Alzheimer et cheffe de
l’équipe SynapTau sur la dégénérescence
synaptique et gliose à l’Institut
de Neurophysiopathologie.
Cette conférence vous est proposée
en partenariat avec l’Association Cerveau
Point Comm, dans le cadre de la
Semaine du Cerveau coordonnée en
France par la Société des Neurosciences. .
Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
English :
Les rendez-vous des sentiers de la connaissance are scientific conferences open to all. Organized by the town of Allauch, in collaboration with Marc Bartoli. Conferences adapted for the general public and children aged 8 and over.
German :
Die Rendez-vous des sentiers de la connaissance sind wissenschaftliche Vorträge, die für alle zugänglich sind. Sie werden von der Stadt Allauch in Zusammenarbeit mit Marc Bartoli organisiert. Die Vorträge sind für die breite Öffentlichkeit und für Kinder ab 8 Jahren geeignet.
Italiano :
I rendez-vous des sentiers de la connaissance sono conferenze scientifiche aperte a tutti. Organizzate dalla città di Allauch, in collaborazione con Marc Bartoli. Queste conferenze sono adatte al grande pubblico e ai bambini a partire dagli 8 anni.
Espanol :
Les rendez-vous des sentiers de la connaissance son conferencias científicas abiertas a todos. Organizadas por la ciudad de Allauch, en colaboración con Marc Bartoli. Estas conferencias están dirigidas al público en general y a los niños a partir de 8 años.
