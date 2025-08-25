Maldonne Maison de la musique de Nanterre Nanterre

Maldonne Maison de la musique de Nanterre Nanterre vendredi 20 février 2026.

Pas besoin des mots qu’elle ne dit pas : oppression, frustration, manipulation, libération, jubilation… Sa danse, bras tranchants, souffle haletant, en dit beaucoup sur les corps des femmes qui se reconstruisent dans la vitalité. Robes à fleurs, blouses de labeur, il y a maldonne dans le regard qu’on pose sur elles, les madones ordinaires.

Alors la chorégraphe renverse la table, jette les uniformes au panier, balance les clichés aux orties. Et fait des étincelles en entrechoquant Antonio Vivaldi, Leonard Cohen, Serge Lama chanté par Lara Fabian…

Chorégraphie Leïla Ka

Interprétation (en alternance) Océane Crouzier, Jennifer Dubreuil Houthemann, Jane Fournier Dumet, Leïla Ka, Zoé Lakhnati, Jade Logmo, Mathilde Roussin

Avec Maldonne, la chorégraphe Leïla Ka redistribue à cinq les cartes de la féminité aujourd’hui. Sans doute le plus beau succès public de danse contemporaine de ces dernières saison.

Le vendredi 20 février 2026

de 20h30 à 22h30

payant

De 6 à 28 euros.

Tout public.

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

Métro -> A : Nanterre Ville (Nanterre) (536m)

Bus -> 157159160503 : Plainchamp (Nanterre) (137m)

Vélib -> Chanzy – Sud-Est (326.23m)

