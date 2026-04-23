Westhoffen

Mallorca Party

4 rue de Molsheim Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 19:30:00

fin : 2026-05-16 23:59:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Mallorca Party à la salle des cerisiers de Westhoffen le 16 mai 2026 de 19h30 à 3h.

Mallorca Party FCW

Le 16 mai 2026, de 19h30 jusqu’à 3h00, venez vibrer au rythme des meilleurs hits de l’été dans une ambiance survoltée ! La musique sera assurée par Elsass Brothers !

Restauration sur place

tartes flambées

bretzels

knacks

Boissons fraîches pour accompagner la soirée

Réservation obligatoire (via HelloAsso) 10€/personne, 5€/ -12ans

Lieu Salle des fêtes les Cerisiers à Westhoffen .

4 rue de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 20 66 15 fcwesthoffen@gmail.com

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English :

Mallorca Party at Westhoffen’s Salle des Cerisiers on May 16, 2026 from 7.30pm to 3am.

L’événement Mallorca Party Westhoffen a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble