Westhoffen

Pique-nique chez le Vigneron indépendant Domaine Ansen

2 Place du Docteur Nessmann Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

pique-chez chez le vigneron, domaine Ansen 24 et 25 mai 2026

Les Vignerons Indépendants d’Alsace vous donnent rendez-vous tous les ans le week-end de Pentecôte pour un pique-nique unique !

Profitez du charme du vignoble, de nos terroirs, de nos paysages et de notre patrimoine.

Le principe est simple venez en famille ou entre amis et apportez votre panier repas, le vigneron vous accueille au cœur de son domaine.

Rendez-vous au domaine Ansen

Le samedi 7 juin (18h-22h) et le dimanche 8 juin (11h-16h).

Réservation obligatoire par mail ou téléphone

Abris intempéries

Animations

Dégustation exceptionnelle de l’éventail total de pinot gris allant de sec à Sélection de grains nobles

Mise à disposition de barbecue et bois pour vos grillades

Présentation des lieux-dits de Westhoffen

Quelques mots sur le domaine

La famille de Daniel Ansen cultive une véritable tradition vigneronne dont les traces remontent à 1613. Daniel est ammené à devenir oenologue ingénieur IAA à Bordeaux, il exerce son métier dans une cave d’Australie méridionale, chez un négociant d’Ammerschwihr et à la Chambre d’Agriculture d’Alsace. En 2012 il se lance dans l’aventure familiale en vinifiant dans sa propre cave une partie du domaine.

Engagé en bio et nature 100% récolte manuelle, bouchage 100% capsule à vis. Il cultive de petites parcelles, entretenant haies, murets et talus, qui sont autant de niches écologiques. Le travail en raisins entiers, l’élevage en cuve inox et l’absence de liège contribuent à des vins de garde.

Ses vignes se situent dans un rayon d’1 à 2 km ; ce qui préserve la récolte avant d’arriver en cave. Les interventions manuelles favorisent l’exposition des grappes. Les terroirs ont été délimités, nommés et reconnus au cours des siècles. Afin de s’inscrire dans la continuité du travail des anciens, il souhaite faire redécouvrir ces lieux-dits d’exception Daniel revendique de nombreux lieux-dits, candidats premiers crus. .

2 Place du Docteur Nessmann Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 62 08 29 daniel@ansen.fr

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English :

winegrower’s picnic, Ansen estate May 24 and 25, 2026

L’événement Pique-nique chez le Vigneron indépendant Domaine Ansen Westhoffen a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble