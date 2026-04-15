MALTE MARTEN – Autumn Tour 2026, Alhambra, Genève

MALTE MARTEN – Autumn Tour 2026 Jeudi 12 novembre, 19h30 Alhambra

Divers prix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T19:30:00+01:00 – 2026-11-12T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-12T19:30:00+01:00 – 2026-11-12T21:30:00+01:00

MALTE MARTEN – Autumn Tour 2026

Après deux concerts fantastiques et profondément émouvants en Suisse l’an dernier, Malte Marten revient nous enchanter ce mois de novembre. Son approche unique du handpan captive les publics du monde entier depuis plusieurs années.

Son chemin singulier avec cet instrument a commencé dans les rues de Berlin, où la sonorité envoûtante du handpan l’a interpellé pour la première fois — marquant le début d’un parcours de plus d’une décennie consacré à cette voie musicale hors du commun.

Après ses premières années au sein du duo « Yatao », Malte Marten lance sa carrière solo en 2021. Ses concerts, à la fois sincères et délicats, ouvrent des espaces où le temps semble ralentir et où la musique devient un pont vers le calme intérieur.

Ses compositions, souvent décrites comme apaisantes et contemplatives, nous invitent à un voyage sonore atmosphérique où les frontières entre artiste et public s’estompent, permettant à chacun de partager des moments de connexion musicale profonde.

Pour cette tournée européenne 2026, Malte Marten a l’honneur de partager à nouveau la scène avec deux musiciens exceptionnels qui apportent chacun leur propre magie à la performance.

Conrado Molina, remarquable percussionniste notamment connu pour son travail avec Estas Tonne, enrichit le paysage sonore de rythmes virtuoses et de chants inspirés des traditions musicales du monde.

L’ensemble est complété par Bummela, multi-instrumentiste et producteur talentueux dont l’univers sonore apporte profondeur et dimension à la musique. Producteur de l’album An Ode to the Moon (2024), Bummela excelle à tisser les éléments musicaux de Malte Marten en une expérience fluide et captivante.

Ensemble, ces trois artistes nous invitent à un voyage musical à la fois doux et profond, créant un espace qui oscille entre découverte et connexion, porté par le langage universel de la musique.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes: 18h30

Début: 19h30

Fin : 21:30

Contact (organisation) : www.universalsounds.ch

Les places pour chaises roulantes ou PMR sont vendues exclusivement par l’organisateur : jenny@universalsounds.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.seetickets.com/ch/event/malten-marten-autumn-tour-2026/alhambra/3612574 »}] [{« link »: « http://www.universalsounds.ch »}, {« link »: « mailto:jenny@universalsounds.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Universal Sounds Romandie présente : Malte Marten avec Bummela et Conrado Molina en concert à l’Alhambra le 12 novembre 2026

DR