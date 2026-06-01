Maltot

Malt’ô Fest IV

Allée du Clos de France Maltot Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Malt’ô Fest IV samedi 27 juin à 18h

Malt’ô Fest IV samedi 27 juin à 18h au stade de Maltot .

Allée du Clos de France Maltot 14930 Calvados Normandie +33 2 31 26 91 26

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English : Malt’ô Fest IV

Malt’ô Fest IV Saturday 27 June at 6pm

L’événement Malt’ô Fest IV Maltot a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme