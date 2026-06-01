Malt’ô Fest IV Maltot
Malt’ô Fest IV Maltot samedi 27 juin 2026.
Maltot
Malt’ô Fest IV
Allée du Clos de France Maltot Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Malt’ô Fest IV samedi 27 juin à 18h
Malt’ô Fest IV samedi 27 juin à 18h au stade de Maltot .
Allée du Clos de France Maltot 14930 Calvados Normandie +33 2 31 26 91 26
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English : Malt’ô Fest IV
Malt’ô Fest IV Saturday 27 June at 6pm
L’événement Malt’ô Fest IV Maltot a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme
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