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Malville, ma petite librairie Restaurant-club intergénérationnel de Malville Nantes
mardi 6 octobre 2026 · Restaurant-club intergénérationnel de Malville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Renseignement à la bibliothèque Breil-Malville Adulte, Senior
Avec la participation de l’OrpanVenez partager votre coup de cœur ou découvrir ceux des autres participants dans une ambiance conviviale, autour de tout type de lecture : romans, articles, revues… Un temps animé par des bénévoles et professionnels du quartier.
Restaurant-club intergénérationnel de Malville Nantes 44036
0240760656
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