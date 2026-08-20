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Malville, ma petite librairie Restaurant-club intergénérationnel de Malville Nantes

mardi 6 octobre 2026 · Restaurant-club intergénérationnel de Malville · Nantes

Malville, ma petite librairie Restaurant-club intergénérationnel de Malville Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Restaurant-club intergénérationnel de Malville
Adresse
31 rue de Malville Nantes
Ville
44036 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Renseignement à la bibliothèque Breil-Malville

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Renseignement à la bibliothèque Breil-Malville Adulte, Senior 

Avec la participation de l’OrpanVenez partager votre coup de cœur ou découvrir ceux des autres participants dans une ambiance conviviale, autour de tout type de lecture : romans, articles, revues… Un temps animé par des bénévoles et professionnels du quartier.

Restaurant-club intergénérationnel de Malville Nantes 44036
0240760656


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