MAMA SHAKERS LE BAL BLOMET Paris
MAMA SHAKERS LE BAL BLOMET Paris mercredi 4 mars 2026.
Accrochez vos perruques : MAMA SHAKERS c’est une bourrasque de swing qui vient décoiffer un public jamais assez prévenu!
Emmené par la charismatique Angela Strandberg (chant, trompette & washboard), soutenue par l’impétueux Hugo Proy (clarinette) et la rythmique sauvage de Rémi Oswald (banjo), Baptiste Hec (guitare) et Gabriel Seyer (contrebasse), MAMA SHAKERS rend hommage au hot jazz oublié des années 1920 dans leur style sucré et puissant.
Explorant tour à tour le swing fou de la New Orleans, la country profonde du Tennessee ou le vieux blues de Memphis, ce groupe fougueux fait la part belle aux harmonies vocales pour un show communicatif dont on ne ressort pas indemne. Entre swing endiablé et balades enivrantes, MAMA SHAKERS donne avec ses compositions ébouriffantes un sacré coup de jeune à cette musique centenaire.
Actif depuis 2016, ayant écumé les festivals en France et en Europe (Jazz in Marciac, Fest Jazz, Arènes de Lunel, Dixie Days, Basel Blues Festival, Opéra de Francfort, Upton Jazz Festival, Göteborg Jazz Festival…), le groupe, à l’énergie live unique, a sorti en 2024 son 3ème album, « Every time I go back home », désigné Album de la Semaine sur FIP.
Après un passage remarqué sur France Musique sur l’émission
« Génération France Musique, le Live » et une grande tournée Européenne en 2025, Mama Shakers repart sur la route en 2026 pour fêter ses 10 ans d’existence !
Le swing fou de la New Orleans, la country profonde du Tennessee, le vieux blues de Memphis…
Le mercredi 04 mars 2026
de 20h00 à 22h00
payant Tarif Réduit : 16 EUR
Tarif Normal : 24 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-04T21:00:00+01:00
fin : 2026-03-04T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-04T20:00:00+02:00_2026-03-04T22:00:00+02:00
LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.
Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.
Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris
Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)
Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)
Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo
Afficher la carte du lieu LE BAL BLOMET et trouvez le meilleur itinéraire