MAMAN SORT DANSER – La soirée officielle à Nantes pour une Édition Pailletée Warehouse Nantes
vendredi 25 septembre 2026 · Warehouse · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 20:00 – 23:00
Gratuit : non 13,61€ Adulte
MAMAN SORT DANSER fait sa rentrée au Warehouse avec une nouvelle édition pensée pour danser, se retrouver et profiter du dancefloor dans un cadre bienveillant. Pour cette Édition Pailletée, le rendez-vous reste strictement réservé aux femmes majeures, de toutes les générations, mamans ou non.Entre amies, sœurs, collègues ou mères, l’idée reste la même : partager un moment festif, sans pression et sans jugement. L’accès se fait uniquement sur prévente afin de préserver l’esprit de l’événement.Aux platines, DJ Soall accompagnera la soirée avec une sélection mêlant hits des années 90 et 2000, charts, hip-hop et R&B.Une rentrée placée sous le signe de la danse et des paillettes, avec toujours la même promesse : profiter de sa soirée tout en étant en forme le lendemain. —???? En partenariat avec Chérie FM Nantes.
Warehouse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/maman-sort-danser-la-soiree-officielle-a-nantes-pour-une-edition-pailletee
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