Fuissé

Mamie Cocotte fait son cinéma

Domaine Vincent Cornin Chemin des Bruyères Fuissé Saône-et-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25

Venez vivre une expérience oenotoursitique unique au coeur du Mâconnais dans le vignoble du Pouilly-Fuissé.

Dans le domaine familial, Séverine et Vincent Cornin vous proposent des soirées dégustation, repas et cinéma en plein air.

Au cours de 3 soirées, nous vous proposons la dégustation des vins du domaine, un repas avec menu complet (tout fait maison) et pour finir une projection d’un film sur écran géant 8m x 4m au coeur du vignoble.

Les dates: samedi 11 juillet avec le film La cité de la peur , samedi 25 juillet avec La gloire de mon père et samedi 1er août avec Dirty dancing . .

Domaine Vincent Cornin Chemin des Bruyères Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mamie Cocotte fait son cinéma

L’événement Mamie Cocotte fait son cinéma Fuissé a été mis à jour le 2026-06-12 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)