Mamie Cocotte fait son cinéma Domaine Vincent Cornin Fuissé
Mamie Cocotte fait son cinéma Domaine Vincent Cornin Fuissé samedi 11 juillet 2026.
Fuissé
Mamie Cocotte fait son cinéma
Domaine Vincent Cornin Chemin des Bruyères Fuissé Saône-et-Loire
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25
Venez vivre une expérience oenotoursitique unique au coeur du Mâconnais dans le vignoble du Pouilly-Fuissé.
Dans le domaine familial, Séverine et Vincent Cornin vous proposent des soirées dégustation, repas et cinéma en plein air.
Au cours de 3 soirées, nous vous proposons la dégustation des vins du domaine, un repas avec menu complet (tout fait maison) et pour finir une projection d’un film sur écran géant 8m x 4m au coeur du vignoble.
Les dates: samedi 11 juillet avec le film La cité de la peur , samedi 25 juillet avec La gloire de mon père et samedi 1er août avec Dirty dancing . .
Domaine Vincent Cornin Chemin des Bruyères Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Mamie Cocotte fait son cinéma
L’événement Mamie Cocotte fait son cinéma Fuissé a été mis à jour le 2026-06-12 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)