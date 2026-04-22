MAMMA MIA NIGHT DRAG QUEEN SHOW ! Brissac
MAMMA MIA NIGHT DRAG QUEEN SHOW ! Brissac samedi 2 mai 2026.
Brissac
MAMMA MIA NIGHT DRAG QUEEN SHOW !
Les Peras des Caizergues Brissac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Les Mamma Mia Night de Mai le restaurant vous accueille pour des soirées animées dès 19h.
Ce samedi 02 mai c’est Drag Queen Show !! avec le Cabaret Martini.
Le restaurant Mamma Mia anime vos samedi soirs à 5 minutes de Ganges !
En couple, entre amis, en famille… venez profitez d’un diner et d’un spectacle musical musique, chant, paillettes, danse … .
Les Peras des Caizergues Brissac 34190 Hérault Occitanie +33 6 77 13 70 97 reception@psl-cevennes.com
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English :
Mamma Mia Night de Mai: the restaurant welcomes you for lively evenings starting at 7pm.
This Saturday, May 02: Drag Queen Show!! with Cabaret Martini.
L’événement MAMMA MIA NIGHT DRAG QUEEN SHOW ! Brissac a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 ADT34
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