MAMMA MIA NIGHT MANON LAELLE, CHANTEUSE Brissac
MAMMA MIA NIGHT MANON LAELLE, CHANTEUSE Brissac samedi 16 mai 2026.
Brissac
MAMMA MIA NIGHT MANON LAELLE, CHANTEUSE
Les Peras des Caizergues Brissac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Les Mamma Mia Night de Mai le restaurant vous accueille pour des soirées musicales dès 19h.
Ce samedi 16 mai c’est la chanteuse Manon Laelle qui animera votre soirée variétés françaises et internationales
Le restaurant Mamma Mia anime vos samedi soirs à 5 minutes de Ganges !
En couple, entre amis, en famille… venez profitez d’un diner et d’un spectacle musical musique, chant, paillettes, danse … .
Les Peras des Caizergues Brissac 34190 Hérault Occitanie +33 6 77 13 70 97 reception@psl-cevennes.com
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English : MAMMA MIA NIGHT MANON LAELLE, CHANTEUSE
Mamma Mia Night de Mai: the restaurant welcomes you to musical evenings starting at 7pm.
This Saturday, May 16, singer Manon Laelle will enliven your evening with a variety of French and international music
L’événement MAMMA MIA NIGHT MANON LAELLE, CHANTEUSE Brissac a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 ADT34