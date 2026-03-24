Mammifères à la tombée de la nuit Lamothe
Mammifères à la tombée de la nuit Lamothe vendredi 11 septembre 2026.
Mammifères à la tombée de la nuit
Méandre de Précaillé Lamothe Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Participez à une balade crépusculaire avec pique-nique pour rechercher les indices de présence des mammifères. Les associations Chauve-Souris Auvergne et le Groupe Mammalogique d’Auvergne s’unissent pour une vision globale de ces animaux.
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Méandre de Précaillé Lamothe 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49 s.roue@chauve-souris-auvergne.fr
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English :
Take part in a twilight walk with picnic to look for signs of mammal presence. The Chauve-Souris Auvergne association and the Groupe Mammalogique d’Auvergne have joined forces to provide a comprehensive overview of these animals.
L’événement Mammifères à la tombée de la nuit Lamothe a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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