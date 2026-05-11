Mammobile Salle polyvalente s.castex Vic-Fezensac
Mammobile Salle polyvalente s.castex Vic-Fezensac jeudi 23 juillet 2026.
Vic-Fezensac
Mammobile
Salle polyvalente s.castex Place du Cheval Blanc Vic-Fezensac Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 13:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Mammobile, pour les femmes de 50 à 74ans n’ayant pas réalisées leur mammographie.
Prise de RDV au 05.62.67.22.00
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Salle polyvalente s.castex Place du Cheval Blanc Vic-Fezensac 32190 Gers Occitanie +33 5 62 67 22 00
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English :
Mammobile, for women aged 50 to 74 who have not had their mammogram.
To book an appointment: 05.62.67.22.00
L’événement Mammobile Vic-Fezensac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan
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