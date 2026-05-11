Mammobile Salle polyvalente s.castex Vic-Fezensac

Vic-Fezensac

Mammobile

Salle polyvalente s.castex Place du Cheval Blanc Vic-Fezensac Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 13:00:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Mammobile, pour les femmes de 50 à 74ans n’ayant pas réalisées leur mammographie.

Prise de RDV au 05.62.67.22.00

.

Salle polyvalente s.castex Place du Cheval Blanc Vic-Fezensac 32190 Gers Occitanie +33 5 62 67 22 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mammobile, for women aged 50 to 74 who have not had their mammogram.

To book an appointment: 05.62.67.22.00

L’événement Mammobile Vic-Fezensac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan