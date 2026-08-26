Informations pratiques

Béziers

MAMSTERCLASS AVEC NADÈGE LOISEAU LE PETIT LOCATAIRE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

La MAM accueille Nadège Loiseau pour sa Mamsterclass. Découvrez Le Petit Locataire , présenté par la réalisatrice et suivi d’un échange.

La MAM propose une nouvelle édition de sa Mamsterclass, avec quatre rendez-vous mêlant projections, échanges avec le public et rencontre privilégiée avec une personnalité du cinéma. Après Caroline Vignal en 2025, place cette année à la réalisatrice et scénariste Nadège Loiseau.

Positif ! Le test de grossesse de Nicole est formel elle est enceinte. À l’aube de la cinquantaine, elle est loin d’être préparée à cette nouvelle. Terrienne et pragmatique, Nicole est habituellement le pilier d’une famille dont chacun dépend. Mais cette grossesse inattendue va bouleverser tout son petit monde.

Avec Karin Viard, Philippe Rebbot, Hélène Vincent…

Présentation du film par sa réalisatrice, suivie d’une projection et d’un échange avec le public. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

The MAM welcomes Nadège Loiseau for her Mamsterclass. Discover Le Petit Locataire, presented by the director and followed by a discussion.

L’événement MAMSTERCLASS AVEC NADÈGE LOISEAU LE PETIT LOCATAIRE Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34