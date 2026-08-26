Informations pratiques

Béziers

MAMSTERCLASS AVEC NADÈGE LOISEAU RENCONTRE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Nadège Loiseau, réalisatrice et scénariste française, a signé Le Petit Locataire, Trois fois rien et la série Christmas Flow.

La MAM propose une nouvelle édition de sa Mamsterclass, avec quatre rendez-vous mêlant projections, échanges avec le public et rencontre privilégiée avec une personnalité du cinéma. Après Caroline Vignal en 2025, place cette année à la réalisatrice et scénariste Nadège Loiseau.

Nadège Loiseau est une réalisatrice et scénariste française. Diplômée de Sup de Création et de l’ESAAT de Roubaix, elle débute par plusieurs courts métrages, dont Le Locataire (2012), avant de réaliser Le Petit Locataire (2016).

Elle signe ensuite les premiers épisodes de la série Une belle histoire, puis réalise Trois fois rien (2020) et la série Christmas Flow pour Netflix. En 2025, elle adapte Une relation dangereuse de Douglas Kennedy pour France 2 et se fait remarquer avec la publicité du Loup mal-aimé , diffusée à Noël. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Nadège Loiseau, a French director and screenwriter, directed *Le Petit Locataire*, *Trois fois rien*, and the series *Christmas Flow*.

L’événement MAMSTERCLASS AVEC NADÈGE LOISEAU RENCONTRE Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34