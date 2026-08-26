MAMSTERCLASS AVEC NADÈGE LOISEAU TROIS FOIS RIEN Béziers
samedi 17 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
MAMSTERCLASS AVEC NADÈGE LOISEAU TROIS FOIS RIEN
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Trois amis sans domicile gagnent au Loto, mais impossible d’encaisser leurs gains. Une comédie sociale présentée par sa réalisatrice.
La MAM propose une nouvelle édition de sa Mamsterclass, avec quatre rendez-vous mêlant projections, échanges avec le public et rencontre privilégiée avec une personnalité du cinéma. Après Caroline Vignal en 2025, place cette année à la réalisatrice et scénariste Nadège Loiseau.
Brindille, Casquette et La Flèche vivent tant bien que mal dans le bois de Vincennes. Leur quotidien précaire bascule lorsqu’ils gagnent au Loto. Mais encore faut-il pouvoir toucher leurs gains sans domicile, pas de papiers à jour et sans compte bancaire, impossible d’encaisser le précieux ticket !
Avec Philippe Rebbot, Antoine Bertrand, Côme Levin…
Présentation du film par sa réalisatrice, suivie d’une projection et d’un échange avec le public .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Three homeless friends win the lottery, but they can’t cash in their winnings. A social comedy presented by its director.
L’événement MAMSTERCLASS AVEC NADÈGE LOISEAU TROIS FOIS RIEN Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
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