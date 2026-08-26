Informations pratiques

Béziers

MAMSTERCLASS AVEC NADÈGE LOISEAU UNE RELATION DANGEREUSE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Après un accouchement difficile, Virginie sombre dans la dépression post-partum. Un couple vacille et une mère se bat pour sa fille.

La MAM propose une nouvelle édition de sa Mamsterclass, avec quatre rendez-vous mêlant projections, échanges avec le public et rencontre privilégiée avec une personnalité du cinéma. Après Caroline Vignal en 2025, place cette année à la réalisatrice et scénariste Nadège Loiseau.

Virginie, brillante reporter de guerre, rencontre Damien en mission. Libres et habitués à parcourir le monde, ils vivent un coup de foudre et fondent une famille à Paris. Mais après un accouchement difficile, Virginie sombre dans une profonde dépression post-partum. Le couple vacille et Virginie doit se battre pour retrouver sa place et obtenir la garde de sa fille.

Avec Ophélia Kolb, Grégory Fitoussi, Louise Monot, Philippe Rebbot…

Présentation du film par sa réalisatrice, suivie d’une projection et d’un échange avec le public. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

After a difficult childbirth, Virginie slips into postpartum depression. A couple’s relationship teeters on the brink, and a mother fights for her daughter.

L’événement MAMSTERCLASS AVEC NADÈGE LOISEAU UNE RELATION DANGEREUSE Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34