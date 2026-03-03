Manduel, sur la voie Domitienne RDV devant l’hôtel de ville Manduel
Manduel, sur la voie Domitienne
RDV devant l’hôtel de ville Place de la mairie Manduel Gard
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
2026-06-06
Village-étape de choix sur la voie romaine, Manduel est une terre fertile et viticole depuis la Préhistoire !
English :
A choice stopover village on the Roman road, Manduel has been a fertile wine-growing region since prehistoric times!
