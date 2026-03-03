Manduel, sur la voie Domitienne RDV devant l’hôtel de ville Manduel

Manduel, sur la voie Domitienne

RDV devant l’hôtel de ville Place de la mairie Manduel Gard

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

2026-06-06

Village-étape de choix sur la voie romaine, Manduel est une terre fertile et viticole depuis la Préhistoire !

RDV devant l’hôtel de ville Place de la mairie Manduel 30129 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

A choice stopover village on the Roman road, Manduel has been a fertile wine-growing region since prehistoric times!

