Saint-Georges-d’Oléron

Manège du port de Boyardville

Port de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-04-04 2026-07-04

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Port de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 18 18 24

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English : Boyardville harbour carousel

L’événement Manège du port de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes