Manège du port de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron
Manège du port de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron samedi 4 avril 2026.
Saint-Georges-d’Oléron
Manège du port de Boyardville
Port de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-04-04 2026-07-04
.
Port de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 18 18 24
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English : Boyardville harbour carousel
L’événement Manège du port de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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