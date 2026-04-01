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MANEL CHENITI (TRIO SWING VOCAL) CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

MANEL CHENITI (TRIO SWING VOCAL) CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes samedi 25 avril 2026.

Lieu : CAFÉ LE POT AUX ROSES

Adresse : 30 Rue de la Fontaine

Ville : 31160 Encausse-les-Thermes

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-25T21:00:00

Fin : 2026-04-25T

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Encausse-les-Thermes

MANEL CHENITI (TRIO SWING VOCAL)

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 21:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Avril en musique au Café le Pot aux Roses préparez-vous à vibrer !
Manel Cheniti (trio swing vocal) !

Ses interprétations fougueuses, au swing redoutable, évoquent tour à tour l’influence du gospel et des grandes chanteuses telles que Dinah Washington ou Aretha Franklin.   .

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

April music at Café le Pot aux Roses: get ready to rock!

L’événement MANEL CHENITI (TRIO SWING VOCAL) Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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