MANEL CHENITI (TRIO SWING VOCAL) CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes
MANEL CHENITI (TRIO SWING VOCAL) CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes samedi 25 avril 2026.
Encausse-les-Thermes
MANEL CHENITI (TRIO SWING VOCAL)
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 21:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Avril en musique au Café le Pot aux Roses préparez-vous à vibrer !
Manel Cheniti (trio swing vocal) !
Ses interprétations fougueuses, au swing redoutable, évoquent tour à tour l’influence du gospel et des grandes chanteuses telles que Dinah Washington ou Aretha Franklin. .
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
April music at Café le Pot aux Roses: get ready to rock!
L’événement MANEL CHENITI (TRIO SWING VOCAL) Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Encausse-les-Thermes (Haute-Garonne)
- SESSION IRLANDAISE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes 11 avril 2026
- FELIX ROBIN (VIBRAPHONE JAZZ) CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes 12 avril 2026
- JAM SESSION CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes 12 avril 2026
- MELISSE VERNHES (CHANT, GUITARE) CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes 18 avril 2026
- CHORALE GOSPEL MIDNITE BLUE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes 19 avril 2026