Manga Aix’Po

Vendredi 24 avril 2026 de 14h à 21h.

Samedi 25 avril 2026 de 10h à 19h. La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24 21:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

La Manga AIX’PO vous propose pour sa 3e édition une immersion au cœur du Japon, entre univers des mangas, cosplays, art martiaux traditions japonaises et jeux.

La Manga AIX’PO, organisée par le Rotary Aix Connection, se distingue par sa dimension caritative, consacrée à soutenir des associations. En effet, chaque édition de ce rassemblement dédié à la culture Manga contribue généreusement aux œuvres caritatives, incarnant ainsi la puissance mobilisatrice de la communauté pour des causes qui transcendent l’univers fantastique des mangas.



La Manga AIX’PO promet une belle expérience avec

● 800 mètres carrés pour accueillir autour de La Librairie Mangas, auteurs en dédicace , illustrateurs exposants, un espace consacré à la culture nippone et les associations bénéficiaires de ce salon à vertu caritative.

● une zone de 300 mètres carrés dédiée aux Animations, Arts Martiaux, Jeux Japonais, J.Pop…et des expériences Immersives en Réalité Virtuelle et Augmentée. Venez tester des technologies de pointe et explorer des mondes virtuels fascinants. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de nouvelles technologies !

● un espace de restauration vous accueillera avec plusieurs stands alimentaires et food-trucks, prêts à vous offrir une pause bien méritée où vous pourrez vous fondre dans l’univers japonais.



Et la remise des bénéfices en soutien caritatif à trois associations et causes

● Cultures du cœur 13 : invitations de personnes en situation de précarité culturelle à des spectacles, conférences et ateliers de pratique artistique (danse, théâtre, chant…) animés par des professionnels.

● Judo club millois : Club handisport de judo participant à des compétitions nationales et internationales.

● Le Cri de l’enfant au pays d’Aix Écoute, protection, défense et orientation des enfants victimes de mauvais traitements ou en situation de détresse.

● Phenix : Association de sports et loisirs adaptés pour un public déficient intellectuel ou souffrant de troubles psychiques. .

La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For its 3rd edition, the Manga AIX?PO offers you an immersion in the heart of Japan, between the world of manga, cosplays, martial arts, Japanese traditions and games.

L’événement Manga Aix’Po Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence