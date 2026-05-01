manger, bouger, découvrir la Forteresse en mouvement Châtel-sur-Moselle
manger, bouger, découvrir la Forteresse en mouvement Châtel-sur-Moselle samedi 23 mai 2026.
Châtel-sur-Moselle
manger, bouger, découvrir la Forteresse en mouvement
8 rue des capucins Châtel-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Marché et animations sportives en continu
Initiation sportive body combat, body pump, HIA, danse moderne, kettlebell, technique de respiration, boxe, etc
Visite ludique et sportive à chaque salle son initiation à 8 €.
N’oublie pas ta tenue confortable
Marché gratuit toute la journée producteurs locaux, stands associatifs, stand de sites touristiques, coachs certifiés.Tout public
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8 rue des capucins Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 6 31 15 00 36 reservation@vieuxfree.fr
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English :
Continuous market and sports activities
Sports initiation: body combat, body pump, HIA, modern dance, kettlebell, breathing techniques, boxing, etc
Fun and sporty tour: each room has its own 8? initiation.
Don’t forget your comfortable clothes
Free market all day: local producers, association stands, tourist site stands, certified coaches.
L’événement manger, bouger, découvrir la Forteresse en mouvement Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-23 par OT EPINAL ET SA REGION