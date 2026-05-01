Châtel-sur-Moselle

manger, bouger, découvrir la Forteresse en mouvement

8 rue des capucins Châtel-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Marché et animations sportives en continu

Initiation sportive body combat, body pump, HIA, danse moderne, kettlebell, technique de respiration, boxe, etc

Visite ludique et sportive à chaque salle son initiation à 8 €.

N’oublie pas ta tenue confortable

Marché gratuit toute la journée producteurs locaux, stands associatifs, stand de sites touristiques, coachs certifiés.Tout public

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8 rue des capucins Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 6 31 15 00 36 reservation@vieuxfree.fr

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English :

Continuous market and sports activities

Sports initiation: body combat, body pump, HIA, modern dance, kettlebell, breathing techniques, boxing, etc

Fun and sporty tour: each room has its own 8? initiation.

Don’t forget your comfortable clothes

Free market all day: local producers, association stands, tourist site stands, certified coaches.

L’événement manger, bouger, découvrir la Forteresse en mouvement Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-23 par OT EPINAL ET SA REGION