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festival de musique Châtel-sur-Moselle

festival de musique Châtel-sur-Moselle samedi 29 août 2026.

Ville : 88330 Châtel-sur-Moselle

Département : Vosges

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Châtel-sur-Moselle

festival de musique

Châtel-sur-Moselle Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

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Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 6 62 52 00 89  associationcastelrock@gmail.com

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English :

L’événement festival de musique Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-02 par OT EPINAL ET SA REGION

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