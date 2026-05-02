festival de musique Châtel-sur-Moselle
festival de musique Châtel-sur-Moselle samedi 29 août 2026.
Châtel-sur-Moselle
festival de musique
Châtel-sur-Moselle Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
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Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 6 62 52 00 89 associationcastelrock@gmail.com
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L’événement festival de musique Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-02 par OT EPINAL ET SA REGION