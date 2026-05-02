Châtel-sur-Moselle

festival de musique

Châtel-sur-Moselle Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

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Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 6 62 52 00 89 associationcastelrock@gmail.com

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English :

L’événement festival de musique Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-02 par OT EPINAL ET SA REGION