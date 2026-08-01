Informations pratiques

Châtel-sur-Moselle

Association du Vieux Châtel

8 Rue des Capucins Châtel-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27 18:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Entendez-vous l’appel du Père Fougas ?

Les portes de la forteresse s’ouvrent pour une journée de défis, d’aventures et de mystères ! Au programme, tir à la catapulte et au trébuchet, tir à l’arc, et parcours du combattant… Apprenez-en plus sur l’armement au Moyen Âge ou bien repartez avec un souvenir si vous décidez de participez à la création de bracelet ou de vous faire maquiller.

Rassemblez votre courage et venez défier le père Fougas dans un un ultime jeu…Tout public

10 .

8 Rue des Capucins Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 6 31 15 00 36

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English :

Can you hear Father Fougas’s call?

The fortress gates are opening for a day of challenges, adventures, and mysteries! On the agenda: catapult and trebuchet shooting, archery, and an obstacle course… Learn more about medieval weaponry, or take home a souvenir if you decide to make a bracelet or get your face painted.

Gather your courage and come challenge Father Fougas in one final game…

L’événement Association du Vieux Châtel Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-08-13 par OT EPINAL ET SA REGION