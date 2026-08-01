Association du Vieux Châtel Châtel-sur-Moselle
jeudi 27 août 2026 · Châtel-sur-Moselle
Informations pratiques
Châtel-sur-Moselle
Association du Vieux Châtel
8 Rue des Capucins Châtel-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27 18:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Entendez-vous l’appel du Père Fougas ?
Les portes de la forteresse s’ouvrent pour une journée de défis, d’aventures et de mystères ! Au programme, tir à la catapulte et au trébuchet, tir à l’arc, et parcours du combattant… Apprenez-en plus sur l’armement au Moyen Âge ou bien repartez avec un souvenir si vous décidez de participez à la création de bracelet ou de vous faire maquiller.
Rassemblez votre courage et venez défier le père Fougas dans un un ultime jeu…Tout public
10 .
8 Rue des Capucins Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 6 31 15 00 36
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English :
Can you hear Father Fougas’s call?
The fortress gates are opening for a day of challenges, adventures, and mysteries! On the agenda: catapult and trebuchet shooting, archery, and an obstacle course… Learn more about medieval weaponry, or take home a souvenir if you decide to make a bracelet or get your face painted.
Gather your courage and come challenge Father Fougas in one final game…
L’événement Association du Vieux Châtel Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-08-13 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à Châtel-sur-Moselle (Vosges)
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- Découverte guidée d’une forteresse médiévale, Forteresse, Châtel-sur-Moselle 19 septembre 2026
- Spectacle humoristique Pling-Klang Salle polyvalente Châtel-sur-Moselle 17 décembre 2026