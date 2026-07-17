Découverte guidée d’une forteresse médiévale, Forteresse, Châtel-sur-Moselle

Informations pratiques

Découverte guidée d’une forteresse médiévale 19 et 20 septembre Forteresse Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visites guidées et découverte de métiers d’art.

Forteresse 8 Rue des Capucins, 88330 Châtel-sur-Moselle Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est 03 29 67 14 18 http://vieux-chatel.fr/ La forteresse des Comtes de Vaudémont fut édifiée à partir de 1072. Un premier château, un hôtel seigneurial, ainsi que des extensions avec tours, remparts et tunnels, furent construits au fil des siècles suivants, faisant du site l’un des plus importants ensembles militaires médiévaux d’Europe. Une partie de la forteresse est classée au titre des Monuments historiques depuis 1988.

Visite guidée

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