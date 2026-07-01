Informations pratiques

Mangonville

Mangonville en fête

21 Grande rue Mangonville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Vous souhaitez partager une soirée conviviale à Mangonville en Fête le samedi 18 juillet 2026 ? Alors n’attendez plus pour vous inscrire !

Clôture des inscriptions et des règlements mercredi 8 juillet 2026.

Au programme

– Présence d’un DJ

– Château gonflable

– Pêche aux canards

– Maquillage pour enfants

– Barbe à papa

– Tombola

– Feu d’artifice à 22h30* (*sous réserve)

– Côté restauration Menu adulte 20 €; Menu enfant à tarif réduit selon l’âgeTout public

20 .

21 Grande rue Mangonville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 56 72 33 14 cdf.mangonville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Would you like to enjoy a fun evening at Mangonville en Fête on Saturday, July 18, 2026? Then don’t wait any longer to sign up!

Registration and payment deadline: Wednesday, July 8, 2026.

On the program:

– DJ

– Bouncy castle

– Duck fishing

– Face painting for kids

– Cotton candy

– Raffle

– Fireworks at 10:30 p.m.* (*subject to change)

– Food service: Adult menu: 20 ?; Children’s menu at a reduced rate based on age

L’événement Mangonville en fête Mangonville a été mis à jour le 2026-06-30 par OT DU PAYS DU SAINTOIS