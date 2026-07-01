Mangonville en fête Mangonville
samedi 18 juillet 2026 · Mangonville
Informations pratiques
Mangonville
Mangonville en fête
21 Grande rue Mangonville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Vous souhaitez partager une soirée conviviale à Mangonville en Fête le samedi 18 juillet 2026 ? Alors n’attendez plus pour vous inscrire !
Clôture des inscriptions et des règlements mercredi 8 juillet 2026.
Au programme
– Présence d’un DJ
– Château gonflable
– Pêche aux canards
– Maquillage pour enfants
– Barbe à papa
– Tombola
– Feu d’artifice à 22h30* (*sous réserve)
– Côté restauration Menu adulte 20 €; Menu enfant à tarif réduit selon l’âgeTout public
20 .
21 Grande rue Mangonville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 56 72 33 14 cdf.mangonville@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Would you like to enjoy a fun evening at Mangonville en Fête on Saturday, July 18, 2026? Then don’t wait any longer to sign up!
Registration and payment deadline: Wednesday, July 8, 2026.
On the program:
– DJ
– Bouncy castle
– Duck fishing
– Face painting for kids
– Cotton candy
– Raffle
– Fireworks at 10:30 p.m.* (*subject to change)
– Food service: Adult menu: 20 ?; Children’s menu at a reduced rate based on age
L’événement Mangonville en fête Mangonville a été mis à jour le 2026-06-30 par OT DU PAYS DU SAINTOIS