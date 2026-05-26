Manifestation de voitures anciennes et de prestige au Château de Rouillac Château de Rouillac Canéjan

Canéjan

Manifestation de voitures anciennes et de prestige au Château de Rouillac

Château de Rouillac 12 Chemin du 20 Août Canéjan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:30:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Une journée sur les chapeaux de roues entre passionnés, avec de magnifiques voitures qui ont marqué leur temps !

Pour la 4ᵉ année consécutive, le Château de Rouillac accueille un événement remarquable dédié aux voitures anciennes et de prestige, en partenariat avec le Rotary Club de Pessac-Les-Graves.

De 8h30 à 16h30, plus de 100 véhicules seront exposés, avec à la clé un concours d’élégance pour élire les plus belles voitures de la journée.

À partir de 10h00, prenez place côté passager pour des boucles découvertes exclusives de 8 km, conduites par les propriétaires, pour une expérience privilégiée (participation payante).

Des stands dédiés à la restauration et à l’entretien automobile seront également présents, notamment autour de la cryogénie. .

Château de Rouillac 12 Chemin du 20 Août Canéjan 33610 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 12 84 63 info@chateauderouillac.com

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English :

L’événement Manifestation de voitures anciennes et de prestige au Château de Rouillac Canéjan a été mis à jour le 2026-05-26 par Sud Bordeaux Tourisme