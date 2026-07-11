Manifestations estivales ENTRENOUZ Nouzerolles
samedi 11 juillet 2026 · Nouzerolles
Informations pratiques
Nouzerolles
Manifestations estivales ENTRENOUZ
7 place de la mairie Nouzerolles Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-17
L’association Entrenouz propose des manifestations tout au long de l’été
11/07 Concert les JBis à 19h
17/07 Atelier laine feutrée à 15h, apéro pétanque à 17h
24/07 Atelier laine feutrée à 15h, apéro pétanque à 17h
31/07 La fête au jardin à 19h30
07/08 Atelier laine feutrée à 15h, apéro pétanque à 17h
14/08 Atelier laine feutrée à 15h
17/08 soirée bretonne en soirée
7 rue de la mairie
Tel 06 09 50 47 56 .
7 place de la mairie Nouzerolles 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 50 47 56
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English : Manifestations estivales ENTRENOUZ
L’événement Manifestations estivales ENTRENOUZ Nouzerolles a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Pays Dunois