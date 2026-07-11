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AGENDA · Nouzerolles

Manifestations estivales ENTRENOUZ Nouzerolles

samedi 11 juillet 2026 · Nouzerolles

Manifestations estivales ENTRENOUZ Nouzerolles

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
7 place de la mairie
Ville
23360 Nouzerolles
Département
Creuse
Tarif

Nouzerolles

Manifestations estivales ENTRENOUZ

7 place de la mairie Nouzerolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-17

L’association Entrenouz propose des manifestations tout au long de l’été
11/07 Concert les JBis à 19h
17/07 Atelier laine feutrée à 15h, apéro pétanque à 17h
24/07 Atelier laine feutrée à 15h, apéro pétanque à 17h
31/07 La fête au jardin à 19h30
07/08 Atelier laine feutrée à 15h, apéro pétanque à 17h
14/08 Atelier laine feutrée à 15h
17/08 soirée bretonne en soirée
7 rue de la mairie
Tel 06 09 50 47 56   .

7 place de la mairie Nouzerolles 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 50 47 56 

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English : Manifestations estivales ENTRENOUZ

L’événement Manifestations estivales ENTRENOUZ Nouzerolles a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Pays Dunois