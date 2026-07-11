Informations pratiques

Nouzerolles

Manifestations estivales ENTRENOUZ

7 place de la mairie Nouzerolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-17

L’association Entrenouz propose des manifestations tout au long de l’été

11/07 Concert les JBis à 19h

17/07 Atelier laine feutrée à 15h, apéro pétanque à 17h

24/07 Atelier laine feutrée à 15h, apéro pétanque à 17h

31/07 La fête au jardin à 19h30

07/08 Atelier laine feutrée à 15h, apéro pétanque à 17h

14/08 Atelier laine feutrée à 15h

17/08 soirée bretonne en soirée

7 rue de la mairie

Tel 06 09 50 47 56 .

7 place de la mairie Nouzerolles 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 50 47 56

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English : Manifestations estivales ENTRENOUZ

L’événement Manifestations estivales ENTRENOUZ Nouzerolles a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Pays Dunois