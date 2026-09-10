Manoir de Belligan, Manoir de Belligan, Sainte-Gemmes-sur-Loire

Informations pratiques

Manoir de Belligan 19 et 20 septembre Manoir de Belligan Maine-et-Loire

Sur inscription, mail: manoir_de_belligan@yahoo.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Manoir du XVe siècle, inscrit sur l’inventaire supplementaire des Monuments Historiques..

Deux pièces classées « monuments historiques », fresques murales d’epoque.

Visite des extérieurs puis fresques murales.

Sur inscription uniquement, mail: manoir_de_belligan@yahoo.com

Adultes 5 Eur – Gratuit pour les enfants

Manoir de Belligan 255 chemin de Belligan 49130 Sainte gemmes sur loire Sainte-Gemmes-sur-Loire 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0689980489 http://www.manoir-de-belligan.com [{« type »: « email », « value »: « manoir_de_belligan@yahoo.com »}] [{« link »: « http://www.manoir-de-belliganmanoir-de-Belligan.com »}, {« link »: « mailto:belligan@yahoo.com »}] Manoir XVe ISMH, deux pieces classees MH

Manoir du 15e siècle, ISMH, ayant appartenu à un proche du roi René.

Manoir de Belligan