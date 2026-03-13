Autoire

Manoir de Laroque Delprat performance poétique

7 Impasse de La Roque Del Prat Autoire Lot

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

En partenariat exceptionnel avec le Marché de la Poésie de Paris, le Manoir a la grande joie d'accueillir une étape de leur programmation officielle des "Périphéries"

Venez partager une soirée d'intimité littéraire lors d'une rencontre et performance inédite avec deux voix singulières de la création contemporaine les poètes Anna Serra et Marc Blanchet

Sur réservation

En partenariat exceptionnel avec le Marché de la Poésie de Paris, le Manoir a la grande joie d'accueillir une étape de leur programmation officielle des "Périphéries"

Venez partager une soirée d'intimité littéraire lors d'une rencontre et performance inédite avec deux voix singulières de la création contemporaine les poètes Anna Serra et Marc Blanchet

Sur réservation

.

7 Impasse de La Roque Del Prat Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 42 89 38 47 assokalosprod@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In exceptional partnership with the Marché de la Poésie de Paris, the Manoir is delighted to host a stage of their official "Périphéries"

Come and share an evening of literary intimacy during an unprecedented meeting and performance with two singular voices of contemporary creation: poets Anna Serra and Marc Blanchet

Sur réservation

L’événement Manoir de Laroque Delprat performance poétique Autoire a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Dordogne