Manoir de Mardilly en lumières

Manoir de Mardilly La Bouverie Mardilly Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 21:00:00

fin : 2026-05-28 23:59:00

Date(s) :

2026-05-28 2026-05-29

Illuminations de la façade principale du manoir. .

Manoir de Mardilly La Bouverie Mardilly 61230 Orne Normandie +33 6 60 69 20 01 cbarbillon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Manoir de Mardilly en lumières

L’événement Manoir de Mardilly en lumières Mardilly a été mis à jour le 2026-02-09 par Conseil départemental de l’Orne