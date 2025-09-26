Manon Mullener Trio Le Son de la Terre PARIS 05

Manon Mullener Trio Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 1 juillet 2026.

Avec son nouvel album Stories , enregistré à New York, la jeune pianiste suisse Manon Mullener nous emmène dans un voyage musical inspiré de témoignages bouleversants de personnes rencontrées à travers le monde. Chaque morceau de cet album de jazz moderne aux influences cubaines raconte une histoire de vie unique, comme celle de Zoila, une grand-mère cubaine de 95 ans qui évoque la parfumerie qu’elle gérait avec son mari dans la Havane des années 50, ou celle de Noh, un chauffeur de taxi mexicain attaché aux valeurs mayas, et celle de Willard, un passionné d’opéra des quartiers huppés de New York. Une tournée mondiale de plus de 100 concerts permettra au public de découvrir ces récits musicaux en live, avec une énergie et une profondeur qui promettent des frissons inoubliables. De la musique pour le corps et l’esprit.

« Le futur du jazz suisse. » Le Temps

« Une énergie et une efficacité immédiate. » Jazz Magazine

Manon Mullener: piano

Lucien Mullener: batterie

Rodrigo Aravena: basse électrique

‘Etoile montante du jazz européen. »

– France Musique

Le mercredi 01 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-02T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T20:00:00+02:00_2026-07-01T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05