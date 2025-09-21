Mantti Brothers Trio Le Son de la Terre PARIS 05

Mantti Brothers Trio Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 15 février 2026.

Les frères Manetti, Richard et Pierre Manetti, fils de l’illustre guitariste Romane, vous propose un trio de jazz actuel entre virtuosité et sensibilité. Ils ont appris à parler la même langue pour une connexion époustouflante !

Richard MANETTI : Guitare électrique

Pierre MANETTI : Guitare électrique

William BRUNARD : Contrebasse

Vibrez avec les frères Mantti !

Le dimanche 15 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05