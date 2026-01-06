Manu Lanvin (Blues, Booze and Rock’n’Roll !) Crêpes La Loco Quimperlé
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 16:30:00
fin : 2026-11-22 22:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Chanteur guitariste et showman exceptionnel, Manu Lanvin est aujourd’hui une figure incontournable du bluesrock français.
Avec sept albums à son actif, dont quatre avec son power trio le Devil Blues, Manu a enchaîné depuis 2012 plus de 600 concerts incluant des scènes prestigieuses en Europe comme aux États-Unis (L’Olympia, L’Apollo Theater, Le Montreux Jazz Festival, Jazz à Juan, Solidays, Musilac, Cognac Blues Passion, Nuits de la Guitare de Patrimonio…).
Le gaillard pose ses valises à Quimperlé pour un dimanche aprèm’ autours de guitares explosives à faire pâlir de jalousie les himars de nos protagonistes ricains. La fine fleur du blues rock français vous donne rendez-vous pas, pour vous conter fleurette, mais bel et bien pour vous envoyer dépasser le mur du son pour un amerrissage de fin de semaine en douceur !
https://www.youtube.com/watch?v=YhfiOtJPqKc .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
