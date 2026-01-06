Manu Lanvin (Blues, Booze and Rock’n’Roll !) Crêpes La Loco Quimperlé

Manu Lanvin (Blues, Booze and Rock’n’Roll !) Crêpes

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 16:30:00

fin : 2026-11-22 22:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Chanteur guitariste et showman exceptionnel, Manu Lanvin est aujourd’hui une figure incontournable du bluesrock français.

Avec sept albums à son actif, dont quatre avec son power trio le Devil Blues, Manu a enchaîné depuis 2012 plus de 600 concerts incluant des scènes prestigieuses en Europe comme aux États-Unis (L’Olympia, L’Apollo Theater, Le Montreux Jazz Festival, Jazz à Juan, Solidays, Musilac, Cognac Blues Passion, Nuits de la Guitare de Patrimonio…).

Le gaillard pose ses valises à Quimperlé pour un dimanche aprèm’ autours de guitares explosives à faire pâlir de jalousie les himars de nos protagonistes ricains. La fine fleur du blues rock français vous donne rendez-vous pas, pour vous conter fleurette, mais bel et bien pour vous envoyer dépasser le mur du son pour un amerrissage de fin de semaine en douceur !

https://www.youtube.com/watch?v=YhfiOtJPqKc .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Manu Lanvin (Blues, Booze and Rock’n’Roll !) Crêpes

L’événement Manu Lanvin (Blues, Booze and Rock’n’Roll !) Crêpes Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS