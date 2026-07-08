Mapping aux Eyzies Sous la falaise du Musée Les Eyzies

Informations pratiques

Les Eyzies

Mapping aux Eyzies

Sous la falaise du Musée Place de la Mairie Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 22:30:00

fin : 2026-08-02 23:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29

22h30. Son et lumière sous la falaise du Musée national de Préhistoire, sur le thème Voyage lumineux dans le vaste monde sous terrain de la Vallée de la Vézère . Gratuit

Tous les soirs, du 10 juillet au 23 août, la municipalité des Eyzies propose un mapping sous la falaise du Musée national de Préhistoire.

Une création unique sur le thème du Voyage lumineux dans le vaste monde sous terrain de la Vallée de la Vézère .

Sous la falaise du Musée Place de la Mairie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 97 15

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English : Mapping aux Eyzies

10:30 p.m. Sound and light show beneath the cliff of the National Museum of Prehistory, on the theme A Luminous Journey Through the Vast Underground World of the Vézère Valley. Free

L’événement Mapping aux Eyzies Les Eyzies a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère