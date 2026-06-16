Le passage du Tour aux Eyzies Le bourg Les Eyzies
Le passage du Tour aux Eyzies Le bourg Les Eyzies samedi 11 juillet 2026.
Les Eyzies
Le passage du Tour aux Eyzies
Le bourg Dans les rues du village Les Eyzies Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
10h déambulation des marionnettes géantes de la Compagnie Waati Nooma, 13h passage de la caravane. 15h passage du peloton. 22h30 mapping sous la falaise du Musée. Gratuit
Voici les animations prévues aux Eyzies pour le passage du Tour de France
A partir de 10h déambulation des marionnettes géantes de la Compagnie Waati Nooma, jusqu’au passage de la caravane.
13h passage de la caravane
15h passage du peloton
22h30 mapping Voyage lumineux dans le monde sous terrain de la Vallée Vézère .
Le bourg Dans les rues du village Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 97 15
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English : Le passage du Tour aux Eyzies
10 a.m.: Parade of giant puppets by the Waati Nooma Company; 1 p.m.: The caravan passes through; 3 p.m.: The procession passes through; 10:30 p.m.: Projection mapping under the cliff at the Museum. Free
L’événement Le passage du Tour aux Eyzies Les Eyzies a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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