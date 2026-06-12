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Repas de la Saint Jean impasse de la Gaubert Les Eyzies

Repas de la Saint Jean impasse de la Gaubert Les Eyzies

Repas de la Saint Jean impasse de la Gaubert Les Eyzies vendredi 19 juin 2026.

Lieu : impasse de la Gaubert

Adresse : Salle St Hubert

Ville : 24260 Les Eyzies

Département : Dordogne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Les Eyzies

Repas de la Saint Jean

impasse de la Gaubert Salle St Hubert Les Eyzies Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

19h. Repas de la Saint Jean avec animation musicale de Julien Chaumel. N’oubliez pas vos couverts. Sur réservation. Adulte (25€), 6-12 ans (13€)
Le comité des fêtes de Saint Cirq organise un repas de la Saint Jean avec animation musicale par Julien Chaumel.

Au menu
Apéritif
Entrée surprise
Cochon de lait farci et son accompagnement
Salade Fromage
Fraisier
Café
Vin compris
Réservation obligatoire.

N’oubliez pas vos couverts !   .

impasse de la Gaubert Salle St Hubert Les Eyzies 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 04 98 36 

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English : Repas de la Saint Jean

19h. Saint John’s Day meal with musical entertainment by Julien Chaumel. Don’t forget your cutlery. Reservations required. Adults (25?), 6-12 years (13?)

L’événement Repas de la Saint Jean Les Eyzies a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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