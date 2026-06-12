Repas de la Saint Jean impasse de la Gaubert Les Eyzies
Repas de la Saint Jean impasse de la Gaubert Les Eyzies vendredi 19 juin 2026.
Les Eyzies
Repas de la Saint Jean
impasse de la Gaubert Salle St Hubert Les Eyzies Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
19h. Repas de la Saint Jean avec animation musicale de Julien Chaumel. N’oubliez pas vos couverts. Sur réservation. Adulte (25€), 6-12 ans (13€)
Le comité des fêtes de Saint Cirq organise un repas de la Saint Jean avec animation musicale par Julien Chaumel.
Au menu
Apéritif
Entrée surprise
Cochon de lait farci et son accompagnement
Salade Fromage
Fraisier
Café
Vin compris
Réservation obligatoire.
N’oubliez pas vos couverts ! .
impasse de la Gaubert Salle St Hubert Les Eyzies 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 04 98 36
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English : Repas de la Saint Jean
19h. Saint John’s Day meal with musical entertainment by Julien Chaumel. Don’t forget your cutlery. Reservations required. Adults (25?), 6-12 years (13?)
L’événement Repas de la Saint Jean Les Eyzies a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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