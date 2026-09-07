Mapping, Château de Parpeville, Parpeville

Informations pratiques

Mapping Samedi 19 septembre, 20h30 Château de Parpeville Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Grande nouveauté cette année, un mapping historique et artisitique sera projeté dans la cour et sur la facade du château, samedi 19 septembre vers 20H30

Château de Parpeville 13 rue Fernand Jumeaux – 02240 Parpeville Parpeville 02240 Aisne Hauts-de-France 03 23 09 73 13 Bâti en 1722 sur l’emplacement d’un château fortifié, démantelé pendant la guerre de la Fronde en 1657. Il est composé d’un corps de logis avec deux ailes de style classique. L’architecture classique représente un idéal d’ordre et de raison. L’élégance et la sobriété se retrouvent au château de Parpeville par l’association de la brique et de la pierre blanche, et par la toiture en ardoise à la Mansart.

Grande nouveauté cette année, un mapping historique et artisitique sera projeté dans la cour et sur la facade du château, samedi 19 septembre vers 20H30

©Justine Baekland