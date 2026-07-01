Mapping vidéo sur le château de Coulon, château de Coulon, Roëzé-sur-Sarthe

Informations pratiques

Mapping vidéo sur le château de Coulon Samedi 19 septembre, 20h15 château de Coulon Sarthe

L’entrée du site et toutes les animations sont gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Dans le cadre de la fête des Médiévales Roizéennes qui comprend un certain nombre d’animations permanentes tout le weekend, le samedi soir est proposé une projection en mapping créée pour l’occasion sur le thème : La légende des dragons, des saints et des ermites…

château de Coulon Route de Parigné le Pôlin 72210 Roëzé/Sarthe Roëzé-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire 0626804079 http://www.medievales-roi.fr château du début du XIXème siècle, reconstruit à l’emplacement d’un logis médiéval parking aménagé, accès direct pour les vélos et les véhicules PMR

Dans le cadre de la fête des Médiévales Roizéennes qui comprend un certain nombre d’animations permanentes tout le weekend, le samedi soir est proposé une projection en mapping créée pour l’occasion…

© association il était une fois Roëzé…