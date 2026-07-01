Médiévales Roizéennes : le dimanche, château de Coulon, Roëzé-sur-Sarthe

Informations pratiques

Médiévales Roizéennes : le dimanche Dimanche 20 septembre, 10h30 château de Coulon Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le site des Médiévales comprend un certain nombre d’animations permanentes toute la journée : un village médiéval avec stands de présentation des savoir-faire d’époque, des animations pour les enfants, des stands de métiers d’artisans d’art, un débit de boissons médiévales, une offre de restauration médiévale (réservation sur le site web),un bar à sirops gratuit pour les enfants, une crêperie.

09h30 : messe catholique à l’occasion du millénaire de la chapelle de Coulon par l’abbé Marc Isnard

10h30 : ouverture au public du village médiéval

10h30 : adoubement d’un chevalier par la Compagnie La Mesnie

11h00 : départ visite guidée de la chapelle Saint-Martin (depuis l’accueil)

11h30 : spectacle équestre par la Compagnie Caballarius

12h00 à 14h00 : service de repas médiéval

14h30 : spectacle de Fauconnerie

15h30 : départ visite guidée de la chapelle Saint-Martin (depuis l’accueil)

16h00 : spectacle équestre par la Compagnie Caballarius

16h30 : spectacle de Fauconnerie

17h00 : scénettes par la Compagnie La Mesnie

18h30 : fermeture du site au public.

château de Coulon Route de Parigné le Pôlin 72210 Roëzé/Sarthe Roëzé-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire 0626804079 http://www.medievales-roi.fr château du début du XIXème siècle, reconstruit à l’emplacement d’un logis médiéval parking aménagé, accès direct pour les vélos et les véhicules PMR

Le site des Médiévales comprend un certain nombre d’animations permanentes toute la journée : un village médiéval avec stands de présentation des savoir-faire d’époque, des animations pour les des de…

© association il était une fois Roëzé…