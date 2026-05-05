Maquette en mouvement, attention au départ !, COMPA – Musée de l’agriculture, Mainvilliers

Maquette en mouvement, attention au départ ! Samedi 23 mai, 15h30, 17h00, 21h00 COMPA – Musée de l’agriculture Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

À l’occasion de la nouvelle exposition temporaire « Moisson express », l’association Chartres Modélisme Ferroviaire a réalisé une maquette du Compa et de ses environs, à l’époque où il était utilisé comme dépôt ferroviaire. Réalisée à partir de documents d’archives, cette maquette reconstitue de manière fidèle les bâtiments, les rails, les alentours de la rotonde de Chartres dans l’entre-deux-guerres. De nombreux personnages témoignent des différents métiers présents pendant cette période d’activité intense.

Un conducteur de trains et passionné de modélisme vient à la rencontre du public pour mettre en mouvement les locomotives et donner vie à cette réalisation originale. Attention au départ !

COMPA – Musée de l’agriculture 4 Rue Philarète Chasles, 28300 Mainvilliers, France Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237841500 https://www.lecompa.fr Premier musée français consacré à l’agriculture, le Compa est un musée d’histoire et de société, de sciences et de techniques qui, sur 3 000 m², aide les visiteurs à mieux se repérer dans un monde rural en (r)évolution. Le Compa présente une collection importante de machines agricoles (1800-1950), des cabinets de curiosités qui racontent de façon originale l’histoire rurale, des expositions qui traitent de sujets d’actualités, une muséographie moderne et interactive qui interroge l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture. “TractoBrick”, un tracteur grandeur nature, reproduction du tracteur Claas Arion 460, fait de près de 800 000 briques LEGO® est la mascotte du musée. Parc de stationnement gratuit : Accès par la rue Philarète Chasles-28300 Mainvilliers. Autocar : Gare routière de Chartres face au musée. Gare desservie : Chartres – Ligne SNCF Paris-Le Mans.

À l’occasion de la nouvelle exposition temporaire « Moisson express », l’association Chartres Modélisme Ferroviaire a réalisé une maquette du Compa et de ses environs, à l’époque où il était utilisé à …

© Compa, le musée de l’agriculture