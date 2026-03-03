Marais de Bonnefont Indice de biodiversité potentielle Mayrinhac-Lentour

Marais de Bonnefont Indice de biodiversité potentielle

Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22

2026-04-22

Venez découvrir, au cœur du marais de Bonnefont, comment l’indice biologique des protéines (ibp) révèle l’état de santé de nos arbres et de notre réserve !

Sur inscription

Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie

English :

Come discover, in the heart of the Bonnefont marsh, how the biological protein index (ibp) reveals the state of health of our trees and our reserve!

On registration

