Doussard

Marathon du Clair de Lune Tour du Lac d’Annecy

Centre ville Doussard Haute-Savoie

Tarif : 50 – 50 – 75 EUR

Individuel 50€

Relais en équipe 75€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La beauté du lac d’Annecy au clair de lune combinée au challenge d’un véritable marathon c’est ce que vous offre le Marathon du Clair de Lune !

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Centre ville Doussard 74210 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 01 15 57 marathonclairdelune74@gmail.com

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English : Marathon du Clair de Lune around Lake Annecy (Moonlit marathon)

The beauty of the moonlit lake Annecy combined with the challenge of a genuine marathon: here’s what the Marathon du Clair de Lune has to offer.

L’événement Marathon du Clair de Lune Tour du Lac d’Annecy Doussard a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy