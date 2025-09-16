Marathon du Clair de Lune Tour du Lac d’Annecy Doussard
Marathon du Clair de Lune Tour du Lac d’Annecy Doussard samedi 9 mai 2026.
Doussard
Marathon du Clair de Lune Tour du Lac d’Annecy
Centre ville Doussard Haute-Savoie
Tarif : 50 – 50 – 75 EUR
Individuel 50€
Relais en équipe 75€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
La beauté du lac d’Annecy au clair de lune combinée au challenge d’un véritable marathon c’est ce que vous offre le Marathon du Clair de Lune !
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Centre ville Doussard 74210 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 01 15 57 marathonclairdelune74@gmail.com
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English : Marathon du Clair de Lune around Lake Annecy (Moonlit marathon)
The beauty of the moonlit lake Annecy combined with the challenge of a genuine marathon: here’s what the Marathon du Clair de Lune has to offer.
L’événement Marathon du Clair de Lune Tour du Lac d’Annecy Doussard a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy