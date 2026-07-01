UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Marathon du dessin, Frac Bretagne, Rennes

dimanche 23 août 2026 · Frac Bretagne · Rennes

Marathon du dessin, Frac Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Frac Bretagne
Adresse
19 Avenue André Mussat, Rennes, France
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit, tout public

Marathon du dessin Dimanche 23 août, 15h00 Frac Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-23T15:00:00+02:00 – 2026-08-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T15:00:00+02:00 – 2026-08-23T16:00:00+02:00

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez dessiner sur les murs de l’exposition de Celina Eceiza en suivant une série de consignes proposées par l’artiste.

Visuel : Celina Eceiza, Un nido es una fruta que se hincha / Un nid est un fruit qui gonfle, 2025. Vue de l’installation à la 18e Biennale d’Istanbul. Commissaire : Christine Tohmé © Celina Eceiza. Photo : IKSV.

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)