Marathon du dessin, Frac Bretagne, Rennes
dimanche 23 août 2026 · Frac Bretagne · Rennes
Informations pratiques
Marathon du dessin Dimanche 23 août, 15h00 Frac Bretagne Ille-et-Vilaine
Gratuit, tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-23T15:00:00+02:00 – 2026-08-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T15:00:00+02:00 – 2026-08-23T16:00:00+02:00
Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez dessiner sur les murs de l’exposition de Celina Eceiza en suivant une série de consignes proposées par l’artiste.
Visuel : Celina Eceiza, Un nido es una fruta que se hincha / Un nid est un fruit qui gonfle, 2025. Vue de l’installation à la 18e Biennale d’Istanbul. Commissaire : Christine Tohmé © Celina Eceiza. Photo : IKSV.
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