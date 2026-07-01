Marathon du dessin, Frac Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Marathon du dessin Dimanche 23 août, 15h00 Frac Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T15:00:00+02:00 – 2026-08-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T15:00:00+02:00 – 2026-08-23T16:00:00+02:00

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez dessiner sur les murs de l’exposition de Celina Eceiza en suivant une série de consignes proposées par l’artiste.

Visuel : Celina Eceiza, Un nido es una fruta que se hincha / Un nid est un fruit qui gonfle, 2025. Vue de l’installation à la 18e Biennale d’Istanbul. Commissaire : Christine Tohmé © Celina Eceiza. Photo : IKSV.