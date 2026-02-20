Marathon International de Biarritz Pays Basque Bassussarry

Marathon International de Biarritz Pays Basque

Diverses formules au choix sur inscription (marathon, marathon relais 3 coureurs, semi-Marathon, 12 km boucle des plages, 12 km duo entreprises, 12 km marche, course enfants).

Au départ et à l’arrivée du célèbre stade d’Aguilera, le Marathon international de Biarritz-Pays Basque propose un véritable parcours carte postale qui rayonne sur les communes de Biarritz, Bassussarry, Arcangues, Arbonne et Bidart. .

