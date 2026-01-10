Marathon Provence Verte Châteauvert

Marathon Provence Verte

Centre d’Art Contemporain Châteauvert Var

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02

Découvrez seul ou en équipe un superbe territoire au coeur de la nature, en sillonnant des champs de vignes, oliveraies et en longeant les cours d’eau.

Centre d’Art Contemporain Châteauvert 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Discover, on your own or as part of a team, a superb area in the heart of nature, criss-crossed by vineyards, olive groves and waterways.

