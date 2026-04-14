Marcel Pagnol à vélo, Plouay, Plouay

Marcel Pagnol à vélo 1 – 31 mai Plouay Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T08:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T08:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’opération nationale Mai à Vélo, notre collège, situé à Plouay, ville emblématique du cyclisme, organise tout au long du mois de mai un grand challenge ouvert à l’ensemble des élèves et des personnels cu collège.

L’objectif est simple : promouvoir l’usage du vélo au quotidien, que ce soit pour venir au collège ou lors des loisirs, tout en sensibilisant chacun aux enjeux de santé, de mobilité durable et de respect de l’environnement. Ce challenge s’inscrit pleinement dans l’identité de notre établissement, notamment grâce à la présence de la section cyclisme.

Pendant un mois, les participants seront invités à cumuler des kilomètres parcourus à vélo. Chaque trajet comptera, qu’il soit court ou long, régulier ou occasionnel. Un système de points permettra d’établir un classement par classes et/ou équipes, avec une mise à jour régulière pour entretenir la motivation collective.

En parallèle, plusieurs temps forts viendront rythmer ce challenge : animations autour de l’entretien du vélo, journées thématiques et moments conviviaux. La section cyclisme sera également mobilisée pour partager sa passion et encourager la pratique auprès de tous.

Au-delà de la performance, ce challenge se veut avant tout un projet fédérateur, favorisant l’engagement, l’esprit d’équipe et le plaisir de bouger ensemble. Il se clôturera par un événement final valorisant la participation de chacun.

Alors, prêts à relever le défi et à faire du mois de mai un mois 100 % vélo ?

Plouay plouay Plouay 56240 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegepagnolplouay.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/marcelpagnolplouay/ »}]

465 collégiens, 60 personnels et des kilomètres de vélo pour représenter Plouay, la ville du vélo mais aussi la section cyclisme du collège.