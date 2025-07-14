Marcela Santander Corvalán – Agwuas POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

Marcela Santander Corvalán – Agwuas 15 et 16 janvier 2026 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

6€ > 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-15T19:00:00 – 2026-01-15T20:15:00

Fin : 2026-01-16T19:00:00 – 2026-01-16T20:15:00

Avec Agwuas, Marcela Santander Corvalán poursuit sa trilogie des éléments. Après la terre avec Bocas de Oro, c’est l’eau qui affleure : océans, glaciers, larmes, sueur… autant de flux naturels et corporels qui irriguent une danse organique, ancrée dans le souffle et la voix. Aux côtés de Gérald Kurdian – musicien·ne, performeur·euse et DJ – elle tisse un dialogue entre gestes et chants, traversé par les résonances d’instruments à eau conçus par Vica Pacheco, inspirés de formes précolombiennes. L’espace scénique, imaginé par Leticia Skrycky, s’ouvre au public : sans gradins, fluide, baigné de lumière, il accueille les déplacements, les écoutes, les immersions sensibles. Dans ce rituel partagé, les danses réinventent les gestes d’Amérique du Sud, les voix convoquent des mythes marins, et les corps cherchent dans les eaux passées les formes d’un soin collectif à venir. Un courant à traverser ensemble, entre écoute, vibration et transformation.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?id_spectacle=40002301&lng=1 »}]

Avec « Agwuas », Marcela Santander Corvalán poursuit sa trilogie des éléments.

©Chris Kayden