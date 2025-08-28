March Mallow Salle polyvalente Javron-les-Chapelles

March Mallow Salle polyvalente Javron-les-Chapelles vendredi 23 janvier 2026.

March Mallow

Salle polyvalente Place Georges Morin Javron-les-Chapelles Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

March Mallow Concert jazz/blues

Tout public

Un voyage dans le temps.

March Mallow est l’occasion de faire renaître l’émotion d’une époque

étincelante en matière de chansons blues et jazzy.

Quatre musiciens, aux expériences riches et plurielles, s’associent pour

déployer tout en justesse, le chant subtil et puissant de la chanteuse

Astrid Veigne.

Dans le respect du style des années 50, March Mallow fait revivre la

musique de Nat King Cole et de Billie Holiday.

Un son pur et authentique, reproduit par les techniques d’enregistrement

de l’époque, vous plonge dans l’atmosphère en noir et blanc des clubs New

Yorkais.

Merci de venir 15 minutes avant.

Tarif réduit 6€ / Tarif plein 10€ .

Salle polyvalente Place Georges Morin Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr

English :

March Mallow: Jazz/blues concert

German :

March Mallow: Jazz-/Blues-Konzert

Italiano :

Marzo Mallow: concerto jazz/blues

Espanol :

Marzo Mallow: Concierto de jazz/blues

L’événement March Mallow Javron-les-Chapelles a été mis à jour le 2025-08-28 par CDT53