March Mallow Salle polyvalente Javron-les-Chapelles

March Mallow Concert jazz/blues
Tout public
Un voyage dans le temps.
March Mallow est l’occasion de faire renaître l’émotion d’une époque
étincelante en matière de chansons blues et jazzy.
Quatre musiciens, aux expériences riches et plurielles, s’associent pour
déployer tout en justesse, le chant subtil et puissant de la chanteuse
Astrid Veigne.
Dans le respect du style des années 50, March Mallow fait revivre la
musique de Nat King Cole et de Billie Holiday.
Un son pur et authentique, reproduit par les techniques d’enregistrement
de l’époque, vous plonge dans l’atmosphère en noir et blanc des clubs New
Yorkais.
Merci de venir 15 minutes avant.
Tarif réduit 6€ / Tarif plein 10€ .
Salle polyvalente Place Georges Morin Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr
English :
March Mallow: Jazz/blues concert
German :
March Mallow: Jazz-/Blues-Konzert
Italiano :
Marzo Mallow: concerto jazz/blues
Espanol :
Marzo Mallow: Concierto de jazz/blues
